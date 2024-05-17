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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Путин назвал задачей Белоусова внедрение инноваций в министерство обороны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Недавно назначенный министр обороны России Андрей Белоусов должен будет открыть военное ведомство для инноваций, конструктивной работы с учеными и производителями военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране, он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства. И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и с регионами", - сказал Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

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"Белоусов должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники", - заявил президент.

"Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций", - добавил Путин.

При этом он сказал, что прежний министр обороны Сергей Шойгу тоже предпринял определенные шаги в этом направлении. По мнению Путина, "бывшему первому заместителю председателя правительства с учетом его должностных обязанностей в недавнем прошлом это просто легче сделать". Именно таковыми, подчеркнул Путин, были мотивы назначения Белоусова министром обороны.

Президент также сказал, что назначенный секретарем Совета безопасности РФ Шойгу хорошо знает предприятия военно-промышленного комплекса, потребности вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективу, и понимает возможности промышленности.

Касаясь назначения первым вице-премьером Дениса Мантурова, Путин сказал: "Мы хотим сосредоточить административный ресурс на достижение основной задачи, которая сегодня стоит перед страной - достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции".

Владимир Путин Андрей Белоусов Сергей Шойгу Минобороны
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