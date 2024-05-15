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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом расходов на военную составляющую

По мнению президента, Белоусов понимает, что нужно сделать, чтобы вписать экономику силового блока в общую экономику страны

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом расходов на военную составляющую
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано не в последнюю очередь с ростом расходов на военную составляющую, и он знает, как вписать экономику силового блока в экономику страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович, связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал Путин на встрече с командующими войск военных округов.

По его словам, в середине 1980-х гг. совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли примерно 13%, а в 2024 году такие расходы России составят около 8,7% или чуть больше.

"Это, конечно, не 13 (%), как было в Советском Союзе, но это всё-таки уже солидная величина. Это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно", - подчеркнул президент.

По его мнению, Белоусов, руководивший экономическим блоком в правительстве, "прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны".

Владимир Путин Андрей Белоусов Минобороны РФ
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