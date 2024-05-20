Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российская Федерация как основной акционер ПАО "Газпром" подготовило свою позицию - отказаться от выплаты дивидендов компании по итогам 2023 года.

Правительство поручило подготовить директиву госпредставителям в совете директоров и на собрании акционеров об отказе выплачивать дивиденды. Распоряжение от 18 мая 2024 года № 1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации.

"При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что это было предложение Минэнерго, согласованное с Минфином и Росимуществом.

Совет директоров "Газпрома" на этой неделе, 23 мая, запланировал официальное рассмотрение вопроса относительно рекомендации собранию акционеров относительно размера дивидендов.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (724 млрд рублей) теоретически позволяла рассчитывать на дивиденды за 2023 год в размере 15,3 рубля на акцию.

Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5х. На конец 2023 года этот коэффициент составил 2,8х.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).