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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Рынок акций РФ обвалился к уровням двухмесячной давности из-за бумаг "Газпрома"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций обвалился к середине дня к уровням более чем двухмесячной давности из-за обвального падения бумаг "Газпрома"), усиленного принудительным продажами бумаг на сигналах margin-call после известий, что акционеры концерна решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год.

К 13:35 индекс МосБиржи составил 2244,36 пункта (-5,6%, на пике падение индикатор проваливался ниже 2185 пунктов), индекс РТС - 1343,55 пункта (-4,9%, минимум сессии - 1309,16 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 4,6%.

Доллар подешевел на 61 копейку, до 52,63 рубля.

Акции "Газпрома" к этому времени стоили 224,98 рубля (-24,4%), на минимуме цена сделок достигала 200 рублей (-32,8%) - минимума более чем за 2 месяца - после известия о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 рубля на акцию "Газпрома" (всего 1,244 трлн рублей).

Также в четверг подешевели акции Polymetal (-4,6%), "Роснефти" (-4,2%), расписки TCS Group (-4%), бумаги "Аэрофлота" (-3,9%), "Яндекса" (-3,9%), расписки OZON (-3,7%), акции АФК "Система" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,2%), Сбербанка (-3,1% и -3,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-3%), "Интер РАО" (-2,8%), ВТБ (-2,6%), "Северстали" (-2,5%), "Татнефти" (-2,5%), ПАО "Полюс" (-2,5%), UC Rusal (-2,5%), "РусГидро" (-2,4%), "ММК" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -1,6% "префы"), "Московской биржи" (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%), "Магнита" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "МТС" (-0,5%), "НЛМК" (-0,1%).

Акционеры Сбербанка на годовом заочном собрании решили чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции не выплачивать. Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. Основной акционер Сбербанка, государство, даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю (50% плюс 1 акция).

Правительство ранее дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - РФ - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. Набсовет банка рекомендовал дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Как отмечает старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов, утренние торги прошли под вспышки падающей звезды бумаг "Газпрома": отказ акционеров концерна от дивидендных выплат за 2021 год стал причиной падения широкого спектра активов. Только курс российского рубля стоит как скала и практически не изменился.

По словам директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, безостановочный рост рубля становится недопустимым для российских властей, и недавнее решение временно повысить НДПИ для "Газпрома" позволит казне забрать из компании 420 млрд рублей, то есть сопоставимую с дивидендами сумму. Ожидания их выплаты могли дополнительно укрепить рубль в июле, поскольку большая часть всех дивидендов ожидалась от "Газпрома" с ограниченной возможностью их последующей конвертации в валюту, как это происходило в прошлые годы (акции нерезидентов заблокированы, а для локальных инвесторов валюта "токсична"). В итоге, нет выплат дивидендов "Газпрома" - нет важного фактора дополнительного краткосрочного давления на курс валюты к рублю.

Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, новость о невыплате дивидендов "Газпрома" резко негативно повлияла на динамику всего рынка. Из-за резкого падения торги акций "Газпрома" пришлось перевести в режим дискретного аукциона, а клиринговый центр повысил ставку риска до 52%. Это, по всей видимости, вызвало маржинколы у игроков. Из топ-100 только 4 бумаги оставались на положительной территории, а среди топ-40 таких не было. Такое негативное развитие событий наблюдается впервые за 4 месяца - основные индексы теряют более 5%.

Нельзя сказать, что никто не ожидал подобного развития событий. Дивидендная доходность акций "Газпрома" в 17% (что в 2 раза больше, чем доходность ОФЗ) отражала заметную вероятность отказа от дивидендов.

Хотя большинство все-таки верило в то, что ГОСА утвердит дивиденд. Все-таки СМИ об этом уверенно сообщали в том числе со ссылкой на главу концерна Алексея Миллера. Да и ситуация, когда ГОСА не утверждает дивиденд, предложенный, по сути, самими контролирующими акционерами, встречается очень нечасто. В этом году такое уже бывало, но текущая ситуация отличается, поскольку дивиденды были предложены до того, как неопределенность на рынке усилилась. Да и для "Газпрома" ситуация уникальна тем, что компания отказывается от дивидендов не просто впервые за 23 года, а по итогам года, когда прибыль была рекордной, а долговая нагрузка - низкой. То есть даже сейчас выплата дивидендов, по всей видимости, не подорвала бы устойчивость компании, считает эксперт.

Безусловно, возникли обстоятельства, требующие переосмысления дивидендной рекомендации. Но компания не стала объявлять об этом публично, и это, в конечном счете, ударило не только по котировкам (в случае выплат дивидендов последующий "гэп" оказался бы меньшим), но и по доверию инвесторов к фондовому рынку. Вероятно, распродажи продолжатся еще и в пятницу, считает Ващенко.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, на мировых площадках преобладают пессимистичные настроения из-за опасений по поводу замедления глобального экономического роста и последствий ужесточения ДКП ведущими мировыми ЦБ. На "Мосбирже" также преобладают продавцы - инвесторов разочаровало решение акционеров "Газпрома" о невыплате дивидендов.

В четверг проходят ГОСА у ряда крупнейших российских эмитентов, которые в том числе рассмотрят вопросы по дивидендам. Акционеры "Газпрома" решили, что выплата дивидендов сейчас нецелесообразна. Также в Госдуме в четверг рассмотрят вопрос о дополнительном изъятии 416 млрд руб. "Газпрома" за счет временного повышения НДПИ.

Не принесла радостных новостей и вышедшая в Европе статистика. Рост ВВП Великобритании в I квартале замедлился до 0,8% к/к, вровень с предварительными оценками. По данным Федерального статистического ведомства Германии, количество безработных в стране в июне подскочило на 133 тыс. человек - это первое увеличение их числа с апреля 2021 года (аналитики ожидали снижения показателя на 6 тыс.).

Индекс МосБиржи из-за обвалившегося "Газпрома" пробил нижнюю границу бокового канала на уровне 2260 пунктов, в котором торговался с конца апреля, но нашел поддержку в районе 2190 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и при благоприятном внешнем фоне может попытаться вернуться в пределы канала, считает Буйлакова.

В США индексы акций накануне изменились на 0,03-0,3%: подрос Dow Jones (+0,3%), а S&P500 (-0,1%) снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре, глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением выросшего Китая на статданных (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,9-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке днем в четверг цены снижаются, завершая месяц в "минусе", что будет отмечено впервые с ноября. К 13:35 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $112,39 за баррель, августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $109,56 за баррель.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает Bloomberg.

Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Московский регион" (-10%), ПАО "Центральный телеграф" (-7,9%), ПАО "Инград" (-6,8%), "ТГК-2" (-6,5%), Petropavlovsk (-6,1%), ГК "Светофор" (-6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5,7%), расписки VK (-5,4%).

Подорожали акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+3,9%), "Ижстали" (+3,2%), "Иркута" (+2,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 77,61 млрд рублей (из них 49,86 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,03 млрд рублей на акции "Роснефти").

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