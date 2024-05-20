Российский МИД посоветовал согражданам не посещать Афганистан

Поводом стал обстрел иностранцев в Бамиане 17 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МИД России настоятельно рекомендовал согражданам воздерживаться от посещения Афганистана с личными, в том числе туристическими, целями "на фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью" в этой стране.

"В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане. По имеющимся данным, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в городе Бамиан погибли три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Число погибших в результате вооруженного нападения в Бамиане на иностранных туристов и сопровождавших их афганцев увеличилось до шести человек, сообщило 18 мая информагентство Aamaj News со ссылкой на пресс-секретаря МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Матина Кани.

"В результате этого нападения погибли трое иностранных туристов и трое граждан Афганистана, семь человек, в том числе трое граждан Афганистана и четверо иностранных туристов, получили ранения", - сказал Кани и добавил, что арестованы семеро подозреваемых в причастности к нападению.