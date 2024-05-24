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Бортников заявил, что талибы могут улучшить ситуацию с безопасностью в Афганистане

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников выразил уверенность, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут улучшить ситуацию с безопасностью в Афганистане, если им удастся избежать внешнего влияния.

"Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков МТО из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду, со спецслужбами стран Содружества. И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома", - сказал Бортников в пятницу, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

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В то же время, по его словам, заметны "настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане".

"Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион", - отметил директор ФСБ.

По его словам, "при таких ставках в ход идут любые средства".

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"Отсюда и постоянная ротация боевиков в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, появление новых лагерей подготовки боевиков у южных границ Содружества. Сюда можно отнести и навязывание различных форматов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также политическое и экономическое давление на руководство государств СНГ", - сказал Бортников.

Говоря о международном сотрудничестве, директор ФСБ отметил наработанные и новые контакты на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке, в первую очередь в области противодействия международному терроризму.

"Позитивной тенденцией считаем нахождение общих точек соприкосновения в этом вопросе с новыми властями Афганистана", - подчеркнул он.

Александр Бортников Афганистан Талибан ФСБ РФ СНГ
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