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Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 9 см

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол за минувшие сутки повысился в двух селах Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась на 9 см, достигнув отметки 720 см, в селе Коркино Упоровского района - на 6 см, до 821 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня Тобола.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 2 см, до 730 см, в селе Упорово - райцентре Упоровского района - на 6 см, до 804 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в этом году поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

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Хроника 30 марта – 21 мая 2024 годаПаводок в России
Ялуторовск Упорово Иевлево Тюменская область Тобол
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