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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Более 600 жилых и дачных домов подтоплены в Тюменской области

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Несколько сотен жилых и дачных домов остаются в зоне подтопления из-за паводка в Тюменской области, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

По данным на 19 мая, в регионе остаются подтопленными 277 жилых домов, 347 дачных домов, 3 209 приусадебных участков и 37 участков автодорог.

Как сообщили в пресс-службе, в пунктах временного размещения находятся 163 человека, в том числе 52 ребенка.

По руслу реки Ишим в освободившихся от воды населенных пунктах проводится дезинфекция, обработано 99 домов и 62 земельных участка.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 19 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим МЧС РФ
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