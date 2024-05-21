Что произошло за день: вторник, 21 мая

Первый этап учений по повышению готовности нестратегических ядерных сил РФ, арест экс-командующего 58-й армией, приговор ученому Анатолию Маслову

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Южном военном округе стартовал первый этап учений по повышению готовности нестратегических ядерных сил. Отрабатывается задействование комплексов "Искандер" и "Кинжал".

- В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ. В 2024 году схема позволит получить до 3 млрд евро, 90% этой суммы пойдет на поддержку украинской армии, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

- Военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. От комментариев по фабуле уголовного дела в суде воздержались.

- Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с президентом Ирана в среду.

- Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром Чечни по физкультуре и спорту.

- Санкт-Петербургский суд приговорил 77-летнего ученого Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год по делу о госизмене.

- В России в 2024 году начнут выпускать автомобили Volga трех моделей. В пресс-службе Горьковского автозавода сообщили, что проект Volga реализует независимая компания - АО "Производство легковых автомобилей".

- Защитник Кирилл Набабкин покинет ФК ЦСКА после 14 сезонов в клубе. Матч 30-го тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" станет последним с его участием.