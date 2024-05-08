Замминистра обороны Иванову вменяется взятка на сумму около 1 млрд руб.

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует взятка на сумму около 1 млрд рублей, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Сумма около этой фигурирует как стоимость произведенных работ и затраченных материалов", - сказал Мусаев журналистам в среду.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", защитник подтвердил, что получение этой суммы вменяется Иванову в качестве взятки.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что в деле Иванова идет речь о получении им взятки в 1,185 млрд руб. - стоимости услуг по ремонту здания городской усадьбы С.Волконской - А.К.фон Мекка XIХ-XХ веков, расположенного в Москве в Чистом переулке, а также по строительству усадьбы "Панкратово" в Тверской области.

Вместе с тем, по словам адвоката Мусаева, Иванов не является ни формальным, ни фактическим владельцем указанных объектов недвижимости.

Ранее Мусаев подтвердил информацию о том, что Иванов временно отстранен от должности.