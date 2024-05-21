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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

На юге РФ начались учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил

На юге РФ начались учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил
Архивное фото
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в Южном военном округе стартовал первый этап учения в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил, отрабатывается задействование комплексов "Искандер" и "Кинжал".

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"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в рамках этого этапа личным составом ракетных соединений ЮВО отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - отметили в ведомстве.

Как ранее заявляли в Минобороны РФ, проводимое учение направлено "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации"

Минобороны РФ
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