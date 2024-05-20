Песков не назвал сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Учения с отработкой применения тактического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, когда они пройдут.

"Есть, действительно, поручение верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки", - ответил Песков.

9 мая президент Владимир Путин заявил, что военные России и Белоруссии приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

"Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку, - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов. - Ничего здесь необычного нет, это плановая работа".

6 мая Минобороны России сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на заявления отдельных западных официальных лиц.