В России выявили коронавирус FLiRT

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России выявлено 178 случаев заболевания новой группой штаммов COVID-19 FLiRT, сообщили в Роспотребнадзоре.

"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с вариантом "омикрон" - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса/обоняния.

Наблюдающийся рост заболеваемости COVID-19 в стране в Роспотребнадзоре назвали спрогнозированным.

"После праздничных дней отмечается спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники", - сообщили в ведомстве.

По-прежнему преобладающим остается геновариант коронавируса "омикрон".

Ссылаясь на результаты японских исследований, ранее Роспотребнадзор сообщал, что вариант KP.2 менее заразен, чем получивший распространение подвариант JN.1, входящий в семейство "омикрона": инфекционность КР.2 значительно (в 10,5 раза) ниже, чем у JN.1.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом 21 мая отметил рост заболеваемости COVID-19 в России с 13 по 19 мая.