В России выявили cлучаи заражения новым подвариантом COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России выявлены четыре случая заболевания новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1, однако он не отличается более тяжелым течением заболевания, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день продолжает оставаться проблемой новый коронавирус. Проблемой не очень острой, но вместе с тем, это надо иметь в виду, учитывая появляющуюся информацию в различных СМИ в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1 (...) На сегодняшний день мы выявили его в России. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса, - сказала она. - По нашим наблюдениям за этими четырьмя больными, и по наблюдениям коллег в разных странах, более тяжелым течением он не отличается".

По словам Поповой, заболевание протекает так же, как и при заболевании другими известными штаммами варианта вируса "Омикрон".

Впервые новый геновариант коронавируса NB.1.8.1. был выявлен и описан в Китае в январе 2025 года. Также новый вариант "был описан в разных странах Азии, в Индии, в Соединенных Штатах Америки", напомнила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что "все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь нельзя будет".

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 - NB.1.8.1 - вариантом под наблюдением. По данным ВОЗ, случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы в 22 странах. При этом, в ВОЗ отметили, что несмотря на рост случаев и госпитализаций в некоторых странах, где NB.1.8.1 получил широкое распространение, текущие данные не указывают на то, что этот вариант приводит к более тяжелому течению заболевания, чем другие варианты.