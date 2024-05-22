Суд поддержал отказ арестовать почти $19 млн на счетах в банке "Кредит Свисс"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ судов нижестоящих инстанций принять меры обеспечения по иску банка "ФК Открытие" о взыскании $18,6 млн с Credit Suisse AG (Швейцария). Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу российского банка.

Девятый арбитражный апелляционный суд 7 февраля оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 27 октября 2023 года отказал "ФК "Открытие" в принятии мер обеспечения по иску.

Третье лицо в деле - JSCB Uzpromstroybank (Узбекский акционерный коммерческий промышленно-строительный банк, Ташкент).

В материалах дела говорится, что иск заявлен о взыскании $18,6 млн убытков в российских рублях по курсу Банка России на дату исполнения решения; убытки взыскиваются в связи с "неисполнением ответчиком соглашения о предоставлении синдицированного кредита от 28.11.2019".

Российский банк одновременно с иском подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств швейцарского банка в размере $18,6 млн, находящихся на счетах в АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", запрете распоряжаться 99,999995% акций АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и долями в размере 99,9999073% в уставном капитале ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

Кроме того, "ФК Открытие" просил запретить совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение принадлежащих иностранному банку акций, а Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИ ФНС) РФ № 46 по Москве - совершать любые регистрационные действия по внесению изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении принадлежащей Credit Suisse AG доли в уставном капитале ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

В качестве основания ходатайства российский банк указал на владение 99,99% акций и долей в двух компаниях на территории Российской Федерации (АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"), "а также совершение ответчиком действий, направленных на отчуждение принадлежащего ему на территории Российской Федерации имущества, что расценивается им как затруднение в исполнении судебного акта".

Суд, рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер, пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Заседание по рассмотрению иска банка "ФК Открытие" о взыскании $18,6 млн с Credit Suisse AG по существу отложено на 5 июня.