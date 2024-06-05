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Удовлетворен иск "ФК Открытие" о взыскании с Credit Suisse почти $19 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "ФК Открытие" о взыскании $18,6 млн с Credit Suisse AG (Швейцария) в рублях по курсу Банка Россиина дату исполнения решения.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда. Подробности слушания пока не опубликованы.

Третье лицо - JSCB Uzpromstroybank (Узбекский акционерный коммерческий промышленно-строительный банк, Ташкент).

Арбитражный суд Московского округа 22 мая оставил в силе отказ банку "ФК Открытие" в принятии мер обеспечения по иску.

Убытки взыскиваются в связи с "неисполнением ответчиком соглашения о предоставлении синдицированного кредита от 28.11.2019".

Российский банк одновременно с иском подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств швейцарского банка в размере $18,6 млн, находящихся на счетах в АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", запрете распоряжаться 99,999995% акций АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и 99,9999073% доли в уставном капитале ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

Кроме того, "ФК Открытие" просил запретить "совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение принадлежащих иностранному банку акций, а межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИ ФНС) РФ № 46 по Москве совершать любые регистрационные действия по внесению изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении принадлежащих Credit Suisse AG доли в уставном капитале ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

В качестве основания ходатайства российский банк указал на владение 99,99% акций и долей в двух компаниях на территории Российской Федерации (АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"), "а также совершение ответчиком действий, направленных на отчуждение принадлежащего ему на территории Российской Федерации имущества, что расценивается им как затруднение в исполнение судебного акта".

Суды, рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер, пришли к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Credit Suisse ФК Открытие Швейцария ФНС Кредит Свисс Uzpromstroybank Арбитражный суд Москвы
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