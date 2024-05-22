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СФ одобрил закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов

СФ одобрил закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов.

В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг, предусматривает закон. О внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток.

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

ФССП Совет Федерации Совфед
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