Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов.

В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект "в первую очередь направлен на защиту интересов детей". "Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка", - сказал спикер Думы.

По его словам, о внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток.

Закон предусматривает, что информация о гражданине, внесенном в реестр, будет висеть в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.