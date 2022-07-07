На портале Госуслуг запущен сервис для должников с ограничением выезда за рубеж

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новый сервис, позволяющий должникам узнать о запрете выезда из страны и его отмене, создан на портале Госуслуг, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"ФССП совместно с Минцифры запустили новый сервис "Ход снятия ограничения выезда из России" на портале Госуслуг. Сервис позволит гражданам-должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Пресс-бюро отмечает, что расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе "Ход исполнительного производства".

Сервисы также позволят погасить долг.

"Размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Для некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тысяч рублей", - напомнили в ФССП.

Там добавили, что если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а долг не оплачен, - запрет на выезд из страны может быть наложен уже при сумме задолженности свыше 10 тыс. руб.