Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов, закон опубликован на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

В реестр будут включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг, предусматривает закон. О внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток.

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования России.