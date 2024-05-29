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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов, закон опубликован на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

В реестр будут включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг, предусматривает закон. О внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток.

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования России.

Владимир Путин ФССП
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