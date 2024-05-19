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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Более 5,5 тыс. дачных домов остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - По-прежнему находятся в зоне подтопления в Курганской области 5511 дачных дома, 164 жилых, четыре низководных моста и 12 участков дорог, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону в воскресенье.

По данным курганского гидрометеоцентра, уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 16 см - до 621 см.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Курган Курганская область МЧС Тобол
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