Более 5,5 тыс. дачных домов остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - По-прежнему находятся в зоне подтопления в Курганской области 5511 дачных дома, 164 жилых, четыре низководных моста и 12 участков дорог, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону в воскресенье.

По данным курганского гидрометеоцентра, уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 16 см - до 621 см.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.