Главу "Роскосмоса" встревожило стремление Запада милитаризовать космос

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Стремление ряда западных стран превратить космос в арену возможных боевых действий вызывает особую тревогу, заявил на встрече глав космических агентств стран БРИКС гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Он убежден, что космос необходимо сохранить свободным от оружия.

На этой же встрече замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на поддержку странами БРИКС российских инициатив по использованию космоса в мирных целях.

"В текущем году российская сторона выступила с рядом важных инициатив, среди которых принятие совместного заявления глав космических агентств и подписание меморандума о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, - сказал он. - Рассчитываем на поддержку этих начинаний всеми партнерами".

"Россия, будучи участником договора о мирном использовании космоса, неизменно выступала и выступает в пользу сохранения космоса в качестве исключительно мирной среды", - заявил Рябков.

20 мая Совбез ООН заблокировал подготовленный Россией проект резолюции о запрете на размещения всех видов оружия в космосе. За проект проголосовали семь членов СБ, столько же высказались против, в том числе США, один воздержался.

5 марта Борисов заявлял, что космос должен быть свободен от ядерного оружия и Россия будет последовательно отстаивать эту позицию.