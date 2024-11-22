В "Роскосмосе" обещают ответ РФ на попытки других стран использовать космос в военных целях

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет адекватно реагировать на попытки других стран превратить космос в арену боевых действий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если какая-то страна рискнет использовать космическое пространство как арену боевых действий, то России, конечно, придется адекватным образом реагировать на это", - сказал Борисов в интервью "Соловьев Live", отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

24 мая Борисов заявлял, что Россия будет последовательно выступать против милитаризации космического пространства. Ранее он также отмечал, что стремление ряда западных стран превратить космос в арену возможных боевых действий вызывает особую тревогу.

5 марта глава госкорпорации заявил, что космос должен быть свободен от ядерного оружия и Россия будет отстаивать эту позицию.