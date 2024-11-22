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В "Роскосмосе" обещают ответ РФ на попытки других стран использовать космос в военных целях

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет адекватно реагировать на попытки других стран превратить космос в арену боевых действий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если какая-то страна рискнет использовать космическое пространство как арену боевых действий, то России, конечно, придется адекватным образом реагировать на это", - сказал Борисов в интервью "Соловьев Live", отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

В РоссииГлаву "Роскосмоса" встревожило стремление Запада милитаризовать космосЧитать подробнее

24 мая Борисов заявлял, что Россия будет последовательно выступать против милитаризации космического пространства. Ранее он также отмечал, что стремление ряда западных стран превратить космос в арену возможных боевых действий вызывает особую тревогу.

5 марта глава госкорпорации заявил, что космос должен быть свободен от ядерного оружия и Россия будет отстаивать эту позицию.

Роскосмос Юрий Борисов космос
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