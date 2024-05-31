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Компании ГК "Ариант" отозвали апелляции на решение об их передаче государству

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Компании винодельческого холдинга "Ариант" отказались от апелляционных жалоб, ранее поданных на решение суда первой инстанции об их изъятии в счет взыскания 105 млрд рублей неосновательного обогащения с экс-владельцев группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно карточке дела, ООО "Центр пищевой индустрии-Ариант", ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма Ариант", ООО Агрофирма "Южная" подали совокупно 10 ходатайств от 22 и 30 мая об отказе от апелляционных жалоб по делу на основании ст. 265 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Информация об отказе от апелляций появилась в карточке 30 мая.

Отказавшиеся от апелляций компании участвуют в деле в качестве третьих лиц. 10 апреля, согласно информации в ЕГРЮЛ, они перешли в собственность государства, а с 22 мая на них сменилось руководство, в частности, они перешли под управление ООО "РСХБ-Финанс".

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промгруппы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и третьи лица по делу подали апелляционные жалобы, которые Восемнадцатый апелляционный суд рассматривает в пятницу в закрытом судебном заседании.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его супруге Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову и компании "Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Антипову и впоследствии прощенному - ИФ). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица - Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант", а также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных, в том числе на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Антипова и Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом: винодельню "Кубань-вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании. Так, 99,99% ООО "Группа компаний "Ариант" принадлежало ему, оставшаяся доля была у Владимира Кретова.

Общая площадь агроактивов ГК "Ариант" превышает 13 тысяч га. Эти земли находятся на Таманском полуострове и в Анапе.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и компании "Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

Генпрокуратура Кубань РСХБ ЧЭМК Эталон Ариант Юрий Антипов
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