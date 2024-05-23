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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Думе считают, что налоговая реформа не должна сказаться на действующих инвестиционных режимах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков при обсуждении донастройки налоговой системы в России заявил, что существующие в стране режимы для инвесторов планируется оставить неизменными, но допустил, что может быть изменен подход к политике амортизации.

"Если мы говорим о налоге на прибыль, то здесь, в первую очередь, мы должны стимулировать инвестиции. Здесь идет речь о сохранении тех инвестиционных режимов, которые сейчас есть, на стабильной долгосрочной основе", - сказал он.

Вместе с тем, "речь идет об изменении политики амортизации с тем, чтобы стимулировать вложения в высокотехнологичные отрасли, приобретения российского высокотехнологичного оборудования и о льготе по капвложениям - все это самым подробным образом нужно обсудить при рассмотрении конкретных предложений", сказал Жуков.

По словам первого вице-спикера, при совершенствовании налоговой системы планируется предоставить налоговые вычеты многодетным.

"Сегодня мы имеем возможность развивать и стимулирующую функцию налоговой системы, это касается и подоходного налога, там, где будут предоставлены вычеты многодетным семьям", - сказал Жуков.

Он отметил, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, в частности, и о налоговых вычетах для тех, кто занимается физкультурой и спортом, и "тут нужно серьезно и вдумчиво поработать".

Александр Жуков Владимир Путин
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