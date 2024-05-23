Фракции Госдумы подготовят свои предложения к концепции налоговой реформы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме представители фракций на парламентских слушаниях о налоговой реформе сошлись в необходимости совершенствования налоговой системы, но высказали разные подходы.

КПРФ

От КПРФ высказался первый замглавы фракции Николай Коломейцев. Он считает, что "первое, с чего надо начинать, - выравнивание бюджетной обеспеченности".

Он считает, что граждане "должны регистрироваться там, где уголь добывают, нефть и платить налоги там", а не в других городах. Кроме того, необходимо "вернуть 50 процентную льготу по прибыли для инвесторов", а также предусмотреть бюджетное финансирование НИОКРов для развития науки, добавил Коломейцев.

СЗРП

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, комментируя концепцию совершенствования системы налогообложения, сказал: "Рад, что лед, наконец, тронулся".

В отношении бизнеса, по словам Миронова, нужно, в случае принятия изменений в системе налогообложения, ничего не менять до 2030 года. Кроме того, он считает, что действующая ключевая ставка ЦБ - "тормоз для экономического роста" и предложил ее снизить.

По его словам, "банковский сектор жирует и почему бы ему не платить налог на сверхприбыль". По мнению руководителя партии, при подготовке изменений по налогам также нужно "немного раскулачить" представителей сферы азартных игр.

Миронов считает, что при совершенствовании налоговой системы при доходе от 24 млн до 200 млн рублей следует предусмотреть НДФЛ на уровне 18%, от 200 млн до 500 млн рублей - 20%, свыше 500 млн - установить ставку в 25%.

Политик призвал проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, отметив, что это выгодно для экономики.

Кроме того, нужно ввести налог на роскошь, а также плоскую шкалу страховых взносов. Также в СЗРП предлагают доплачивать "работающим бедным", то есть тем, у кого зарплата ниже МРОТ, сказал Миронов.

ЛДПР

От ЛДПР высказался зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он предложил предусмотреть дополнительные налоговые вычеты для многодетных. Для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей ежемесячно надо оставить полностью "все деньги в кошельке", считает депутат. В пакете предложений от ЛДПР также повышение налога для тех, кто не вкладывается в модернизацию отечественного производства и российские образования и науку.

Налоговый вычет также нужен на лечение домашних животных, заявил Панеш.

Он коснулся темы налогообложения для трудовых мигрантов, по словам парламентария, база для начисления НДФЛ для иностранных работников должна составлять не менее 100 тысяч рублей.

Депутат заявил, что ЛДПР не сможет поддержать налоговые изменения, если они будут "ущемляться интересы простых людей".

"Новые люди"

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин в свою очередь заявил, что фракция "Новые люди" предлагает не повышать налоги для тех, кто зарабатывает до 5 миллионов в год, и тогда "у нас появится настоящий крепкий средний класс".

"Граждане с невысоким доходом должны платить меньше", - сказал Демин.

Он отметил, что не следует повышать налоги для представителей 13 стратегических отраслей, таких как IT, искусственный интеллект, образование, медицина, а делать их более привлекательными для инвестиций.

По словам депутата, нужно не повышать налоги для тех, у кого больше двоих детей; врачей и учителей повышение налогов коснуться не должно. А вот для "тех, кто зарабатывал здесь, а тратил за границей", - нужно повысить налоги, сказал Демин.

"Новые люди" выступают за стабильность налогового бремени - за то, чтобы в ближайшие шесть лет налоги не увеличились, также отметил депутат.

"Единая Россия"

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков заявил, что при совершенствовании налоговой системы можно добиваться результатов "не только в том смысле, что богатые платят больше, а бедные меньше, но и в том, каким образом расходуются собранные деньги".

"Кроме того, мы сегодня имеем возможность развивать и стимулирующую функцию налоговой системы, это касается и подоходного налога, там, где будут предоставлены вычеты многодетным семьям", - сказал Жуков.

Он отметил, что президент в послании говорил, в частности, и о налоговых вычетах для тех, кто занимается физкультурой и спортом и "тут нужно серьезно и вдумчиво поработать".

Вместе с тем, "нужно не перегнуть палку" для того, чтобы не загнать в тень того, кто платит налоги, слишком высокими налоговыми ставками, считает первый вице-спикер.

По его словам, при обсуждении налога на прибыль, в первую очередь, нужно стимулировать инвестиции: "Здесь идёт речь о сохранении тех инвестиционных режимов, которые сейчас есть, на стабильной долгосрочной основе".

Речь также "идет об изменении политики амортизации с тем, чтобы стимулировать вложения в высокотехнологичные отрасли, приобретения российского высокотехнологичного оборудования и о льготе по капвложениям - все это самым подробным образом нужно обсудить при рассмотрении конкретных предложений", добавил политик.

Жуков отметил, что "сокращение неравенства как в обществе, так и между регионами, является одной из главных целей донастройки налоговой системы".

При сокращении неравенства между доходами в регионах, по словам Жукова, "мы должны подумать о том, чтобы, увеличивая доходы регионов при повышении налога на прибыль, не увеличить как раз это неравенство, а наоборот, через федеральный бюджет помочь регионам, которые нуждаются в этом больше всего".

По словам первого зампредседателя Госдумы, в связи с этим "принятие решений по налогам и по бюджету, и по поддержке регионов должно идти вместе",

"Фракция "Единая Россия" сделает все, чтобы именно в осеннюю сессию были приняты решения по совершенствованию налоговой системы", - сказал Жуков.

Предложения от фракций, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, будут приложены к рекомендациям Думы и направлены в правительство.