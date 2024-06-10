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Инфляция в Норвегии в мае замедлилась до минимума почти за три года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительских цен в Норвегии вырос в мае на 3% в годовом выражении после повышения на 3,6% месяцем ранее, согласно официальным данным.

Майские темпы инфляции в Норвегии были самыми низкими с июля 2021 года.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли на 5,4% в мае (+6,8% в апреле), на жилищно-коммунальные услуги - на 0,1% (+2%), одежду и обувь - на 2,7% (+4%), транспортные услуги - на 2,1% (+1,8%).

Без учета налоговых изменений и стоимости энергоносителей инфляция замедлилась до минимальных с июня 2022 года 4,1% по сравнению с 4,4% в апреле.

По сравнению с апрелем текущего года общий уровень цен снизился на 0,1% после роста на 0,8% месяцем ранее. Спад в помесячном сравнении отмечен впервые за девять месяцев.

Норвегия инфляция
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