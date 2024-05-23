Источник сообщил о задержании сотрудника департамента Минобороны по обеспечению ГОЗ Вертелецкого

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в коррупции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время Вертелецкий задержан по делу о получении крупной взятки. Решается вопрос о его мере пресечения", - сказал собеседник агентства.

Других подробностей дела источник не сообщил.

Комментарием официальных ведомств по данному поводу "Интерфакс" пока не располагает.