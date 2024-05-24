Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 24 мая в селе Абатском Ишим опустился на 4 см - до 1066 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - на 7 см, до 1063 (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 24 мая снизился на 6 см, остановившись на 830 см, это ниже критической отметки на 20 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском уровень Ишима опустится ниже отметки "опасные явления" с 29 по 30 мая, в Викулово - с 27 по 30 мая.

В Абатском и Викулово 6 мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.