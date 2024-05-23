Река Вагай у тюменского села поднялась выше 8 м

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Растет уровень реки Вагай, протекающей по территории Вагайского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, к утру 23 мая река вблизи села Вагай, райцентр Вагайского района, поднялась на 7 см - до 806 см.

Село расположено в пяти километрах от впадения реки Вагай в Иртыш.

Ранее сообщалось, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что пик паводка в Вагае ожидается примерно через неделю.

По его словам, в укреплении дамбы в райцентре задействованы порядка 500 человек. Кроме того, в селе сделали свыше километра земляных насыпей.

По последним данным, в Вагайском районе из-за паводка эвакуировано 309 человек. В общей сложности в зону подтопления может попасть 15 населенных пунктов.