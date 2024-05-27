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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Вице-премьер Оверчук заявил, что проблем в торговле между РФ и Арменией нет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Проблем в торговле между Россией и Арменией нет, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

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"Никаких абсолютно нет. "Верхний Ларс" работает нормально. В торговле, в экономике все нормально", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос, нет ли перебоев в торговле с Арменией.

Вице-премьер не конкретизировал, планируются ли двусторонние контакты с армянской стороной в Минске в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в начале июня. "Будет ЕМПС, там будет армянская делегация", - сказал Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос.

Алексей Оверчук Верхний Ларс РФ Армения
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