Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

МИД Армении оставил без комментариев решение РФ отозвать посла для консультаций

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Ереване не комментируют решение Москвы об отзыве посла России для консультаций.

"Это решение российской стороны. Комментариев нет", - заявили "Интерфаксу" в МИД Армении.

В пятницу посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в российскую столицу для консультаций, об этом говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Армения РФ Сергей Копыркин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

Россия отозвала посла из Армении для консультаций

Россия отозвала посла из Армении для консультаций
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Иранские эксперты не нашли признаков нападения на вертолет Раиси

Лавров заявил, что Украина уже наносит по России удары западным оружием

Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа обнаружили тела трех жертв октябрьской атаки ХАМАС на Израиль

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Инфляция в Японии в апреле замедлилась до 2,5%

Инфляция в Японии в апреле замедлилась до 2,5%

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });