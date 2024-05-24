МИД Армении оставил без комментариев решение РФ отозвать посла для консультаций

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Ереване не комментируют решение Москвы об отзыве посла России для консультаций.

"Это решение российской стороны. Комментариев нет", - заявили "Интерфаксу" в МИД Армении.

В пятницу посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в российскую столицу для консультаций, об этом говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.