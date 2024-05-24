Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои обязательства в области ядерных вооружений

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия строго соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия и ничего не нарушает, заявил президент Владимир Путин в Минске после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ему задали вопрос о проведении учений с тактическими ядерными вооружениями.

"Мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений, здесь нет ничего, что бы мы нарушили, здесь нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", - ответил Путин.

"Там (на территории НАТО - ИФ) регулярно проводятся такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, с привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки", - добавил он.

По его словам, все это "происходит в плановом порядке, и здесь мы ничего не нагнетаем".

"Все должно быть отработано, это такая схема, где нельзя допустить ни сбоев, неслаженностей. Вот этой слаженности и посвящены учения, о которых вы спросили", - добавил президент.