Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои обязательства в области ядерных вооружений

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия строго соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия и ничего не нарушает, заявил президент Владимир Путин в Минске после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ему задали вопрос о проведении учений с тактическими ядерными вооружениями.

"Мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений, здесь нет ничего, что бы мы нарушили, здесь нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", - ответил Путин.

"Там (на территории НАТО - ИФ) регулярно проводятся такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, с привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки", - добавил он.

По его словам, все это "происходит в плановом порядке, и здесь мы ничего не нагнетаем".

"Все должно быть отработано, это такая схема, где нельзя допустить ни сбоев, неслаженностей. Вот этой слаженности и посвящены учения, о которых вы спросили", - добавил президент.

Владимир Путин НАТО Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Апелляционный суд утвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Иностранные интернет-компании могут обложить налогом в 3% от выручки

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

Долг пяти крупнейших компаний составляет более половины капитала банков РФ

ЦБ не ждет рисков для застройщиков из-за сворачивания льготной ипотеки

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });