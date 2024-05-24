Путин обсудил с Лукашенко учения нестратегических ядерных сил

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы формирования единого оборонного пространства и синхронные учения нестратегических ядерных сил. Он сказал об этом на пресс-конференции в Минске после этих переговоров.

"С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства", - заявил Путин.

Он напомнил, что на территории Белоруссии развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. "Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ", - добавил он.

"Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Белоруссии учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, о которых информировали общественность 9 мая", - заявил Путин.

Лукашенко, в свою очередь, назвал беспрецедентным уровень взаимодействия и доверия между Белоруссией и Россией.

"В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный", - подчеркнул он.

Белорусский президент отметил, что в последние годы обе страны по-новому посмотрели на региональное сотрудничество и по достоинству оценили его потенциал.

"Беларусь и её регионы сегодня без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации, растёт экспорт продукции", - констатировал он.

Лукашенко также заявил, что в отношениях Белоруссии и России больше не осталось неразрешимых проблем.

"Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет - есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. На сегодняшний день мы сняли все вопросы", - отметил Лукашенко.

Он рассказал, что вместе с Путиным обсудил вопросы формирования единой промышленной политики в рамках Союзного государства.

"По сути, мы должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. В противном случае не только народы наши, но и мы сами друг друга не поймем", - заключил Лукашенко.