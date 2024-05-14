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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Московский мотофестиваль пройдет 25 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Московский мотофестиваль, отмененный 11 мая из-за плохой погоды, проведут 25 мая, сообщил городской Департамент транспорта.

Участники пробега проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор.

"Протяженность маршрута составит 35 км. Стартуем в 12:00", - говорится в телеграм-канале департамента.

Колонну возглавят 26 московских мотоклубов. Остальные участники будут к ней присоединяться по мере прибытия на площадку.

Заездом праздник не ограничится. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа: выступления артистов, конкурсы, файер-шоу и даже розыгрыш мотоцикла.

"Ежегодно мы проводим масштабные мотофестивали в честь открытия и закрытия мотосезона. Такие мероприятия напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Сегодня в столице уже более 105 тыс. мотоциклистов, с 2010 года их количество выросло более чем в два раза", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов Садовое кольцо Москва Воробьевы горы
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