Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у Северных Курил

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в воскресенье утром по местному времени. Его эпицентр находился в 104 км северо-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 119 км под морским дном.