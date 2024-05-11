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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в субботу в акватории Авачинского залива, у берегов Камчатки, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

"На территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов ощущались подземные толчки силой до четырех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сообщили в пресс-службе.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на глубине 67 км.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 66 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского.

МЧС РФ Петропавловск-Камчатский
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