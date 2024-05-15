Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмособытие произошло в среду в 3:02 по местному времени (18:02 вторника мск). Его очаг залегал на глубине 96 км под морским дном. Эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в краевом центре ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

По данным МЧС, в среду утром на Камчатке и у ее берегов произошли еще два землетрясения. Эпицентр одного находился в 38 км от райцентра Усть-Камчатск, другого - в 26 км от села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов - острове Беринга (Алеутский округ Камчатского края). Магнитуда сейсмособытий составила 4,1 и 4,7 соответственно. Эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались.