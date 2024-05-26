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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Река Тобол в тюменском селе Иевлево за сутки поднялась на 6 см

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 6 см, достигнув к утру 26 мая отметки 757 см. В селе Коркино Упоровского района уровень Тобола не изменился и составляет, как и накануне, 804 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня реки.

Так, в городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 4 см, до 713 см, в селе Упорово, райцентре Упоровского района, на 3 см, до 777 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 26 мая 2024 годаПаводок в России
Иевлево Тюменская область
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