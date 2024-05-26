Около сотни жилых домов остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Около 60 домов освободились от воды в Курганской области за минувшие сутки, множество строений все еще подтоплены, сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

По данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 94 жилых и 882 дачных дома, 4 низководных моста и 3 участка автомобильных дорог.

Вода за минувшие сутки ушла из 10 жилых и 48 дачных домов, с 1 312 приусадебных участков и 5 участков автодорог, информирует пресс-служба.

По данным курганского гидрометеоцентра, уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 13 см и на 08:00 (06:00 по Москве) воскресенья составляет 521 см.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. В зону подтопления попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана.

Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.