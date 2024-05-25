Вода за сутки отступила от почти 1,6 тыс. дачных домов в Кургане

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Почти 1,6 тыс. дачных домов освободились от воды в Курганской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в субботу.

"За прошедшие сутки освободились от воды 16 жилых домов, 1 570 дачных домов, 1 604 приусадебных участка, 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

В Курганской области остаются подтопленными 104 жилых дома и 930 дачных домов, четыре низководных моста и восемь участков автомобильных дорог.

По данным курганского гидрометцентра, уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 13 см и на 8:00 (местное время) субботы составляет 534 см.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. В зону подтопления попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана.

Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.