Число подтопленных жилых домов увеличилось в Тюменской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Количество находящихся в зоне подтопления жилых домов продолжает расти в Тюменской области.

По данным пресс-службы МЧС России, на утро воскресенья подтоплено 510 жилых домов, с 22 мая число подтопленных домов удвоилось.

Кроме того, в регионе остаются в воде 3 374 приусадебных участка, затоплены 347 дачных домов, не доступны для проезда 36 участков дорог.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что во второй декаде мая обострилась ситуация с паводком из-за подъема реки Иртыш. По его словам, "большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе".

В Вагайском районе в зону подтопления может попасть 15 населенных пунктов, в Тобольском - 27.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.