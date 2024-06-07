Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 7 июня в селе Абатском Ишим опустился на 2 см - до 1023 см (критическая отметка - 960 см); в селе Викулово - на 7 см, до 979 см, это ниже критической отметки, которая составляет 1000 см.

В городе Ишиме уровень реки к 7 июня снизился на 5 см, до 743 см, это ниже критической отметки на 107 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском река опустится ниже критических отметок на этой неделе.

В Абатском и Викулово в начале мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.