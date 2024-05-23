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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Число подтопленных жилых домов и участков увеличилось в Тюменской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Количество находящихся в зоне подтопления жилых домов и приусадебных участков растет в Тюменской области.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, к 23 мая подтоплено 408 домов, накануне - 252. Таким образом, их число увеличилось более чем в 1,6 раза.

В регионе, по последним данным, подтоплено 3 343 приусадебных участка, в минувшую среду было 3 250. По-прежнему вода не ушла из 347 дачных домов, не доступны для проезда 37 участков дорог. "В пунктах временного размещения находятся 199 человек, в том числе 78 детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что во второй декаде мая обострилась ситуация с паводком из-за подъема реки Иртыш. По его словам, "большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе".

В Вагайском районе в зону подтопления может попасть 15 населенных пунктов, в Тобольском - 27.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 23 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область
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