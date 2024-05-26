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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Несколько населенных пунктов в Белгородской области обстреляны ВСУ из РСЗО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле территории Шебекинского горокруга.

"ВСУ обстреляли из РСЗО сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение живота. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона сообщил, что, в частности, были обстреляны город Шебекино и село Новая Таволжанка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" вооруженных сил Украины в Белгородской области.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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