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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Шебекино второй раз за день обстреляно из РСЗО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за сутки срабатывании системы ПВО над территорией Шебекинского горокруга.

"Над Шебекинским городским округом сработала наша система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу. По предварительной информации, пострадала одна мирная жительница", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, женщина с контузией обратилась в районную больницу, после оказания медицинской помощи для дальнейшего лечения ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях, еще в трех домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены девять автомобилей, один из них полностью сгорел.

Кроме того, по информации Гладкова, на территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно потушен. Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Ранее в воскресенье Гладков уже сообщал об украинском обстреле из РСЗО территории Шебекинского горокруга. По предварительной информации, тогда пострадал один мирный житель.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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