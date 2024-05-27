Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров призвал учитывать реальную ситуацию в Афганистане, где у власти находится движение "Талибан" (Верховный суд признал его террористическим, оно в России запрещено), и отметил, что эта страна небезразлична для России.

"Совбез ООН талибов как организацию террористической не объявлял", - сказал Лавров журналистам, комментируя рекомендации МИД и Минюста отозвать "Талибан" из списка запрещенных организаций.

"Но, самое главное, они являются реальной властью, Афганистан нам не безразличен, и небезразличен для наших союзников, прежде всего, в Центральной Азии", - подчеркнул министр.