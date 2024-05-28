Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Путин отметил, что отношения с "Талибаном" надо выстраивать, исходя из реалий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующий властью – это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди (талибы - ИФ), которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

По словам Путина, РФ "со многими партнерами в контакте, в том числе со многими партнерами и в регионе Центральной Азии". "Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию", - сказал президент РФ.

Так Путин прокомментировал вопрос о возможном исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций.

Путин отметил, что "это постоянно обсуждается". "И я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с "Талибаном", с Афганистаном – постоянно на слуху", - сказал российский президента.

Владимир Путин Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 170 украинских военных осуждены в России с начала СВО

Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро

Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро

Президент РФ предупредил, что польские военные, зайдя на Украину, уже не уйдут

Путин заявил, что иностранный контингент на границе в зоне СВО будет в зоне поражения ВС РФ

Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер

Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер

Минфин 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности

ГИБДД РФ вновь переименована в Госавтоинспекцию

ГИБДД РФ вновь переименована в Госавтоинспекцию

Кабмин РФ считает преждевременной разблокировку соцсети X

Один из адвокатов Навального признал вину в участии в экстремистском сообществе

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });