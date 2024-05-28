Путин отметил, что отношения с "Талибаном" надо выстраивать, исходя из реалий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующий властью – это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди (талибы - ИФ), которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

По словам Путина, РФ "со многими партнерами в контакте, в том числе со многими партнерами и в регионе Центральной Азии". "Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию", - сказал президент РФ.

Так Путин прокомментировал вопрос о возможном исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций.

Путин отметил, что "это постоянно обсуждается". "И я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с "Талибаном", с Афганистаном – постоянно на слуху", - сказал российский президента.