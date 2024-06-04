Сорокаградусная жара прогнозируется на юге России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Температура на 5-9 градусов выше нормы прогнозируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, столбики термометров будут подниматься до плюс 41 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супержаркая, тяжелая погода в Южном федеральном округе повсеместно. И в Краснодарском крае, и в Крыму, и в Ростовской области. Температура в течение рабочих дней недели будет на 5-8 градусов выше нормы и будет достигать плюс 32 - плюс 39 градусов, а в Волгоградской области - до плюс 40 - плюс 41 градуса", - сказал Вильфанд.

Очень жаркая погода будет в регионах Северного Кавказа, где температура также будет на 5-9 градусов выше нормы. В ближайшие дни там будет от плюс 31 до плюс 38 градусов.

Как уточнил Вильфанд, это связано с влиянием Азорского антициклона, по южной периферии которого перемещается воздух из Африки. Кроме того, в этих регионах малооблачная погода, что приводит к сильному прогреву воздуха солнечными лучами.

Высокие температуры с 5 по 7 июня будут в регионах Северо-Западного федерального округа. Так, температура на 6-7 градусов выше нормы прогнозируется в Архангельской, Вологодской областях и в Карелии, где прогнозируется от плюс 24 до плюс 28 градусов, а в Мурманской области - от плюс 21 до плюс 24.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, очень теплая погода с 5 по 8 июня будет в западной половине Якутии, где температура будет выше нормы на 5-13 градусов, а максимальные значения - плюс 27 - плюс 28.

Напротив, холодная погода сохранится на Урале и в регионах Сибири. Так, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.

"Но постепенно, очень постепенно, температура будет повышаться. Уже в середине недели заморозков не будет, но все равно температура ниже нормы на 3-4 градуса, но не на 8-10. Дневная температура там будет доходить до плюс 20 градусов, но ночная не высокая - плюс 5 - плюс 10 градусов", - добавил он.