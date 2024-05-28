ЦИК оценил расходы на мартовские выборы президента в 29,8 млрд рублей

Было потрачено 89% от выделенных бюджетных средств

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял постановление о расходовании средств федерального бюджета, которые были выделены на проведение выборов президента в марте текущего года.

"Общая сумма средств, выделенных в федеральном бюджете на подготовку и проведение выборов президента, составляет 33 млрд 233,8 млн руб. По итогам избирательной кампании по выборам президента РФ фактические расходы составили 29 млрд 784,7 млн руб. или 89% от выделенных средств. Экономия бюджетных средств составила 3 млрд 449,1 млн руб.", - сказал замглавы ЦИК Николай Булаев .

Таким образом, избирательная кампания по выборам президента официально считается завершенной.

Как сказано в презентации Булаева, 29,45 млрд рублей составили расходы избирательных комиссий в регионах, а также оплаченные Центризбиркомом за нижестоящие избирательные комиссии, федеральные органы исполнительной власти, расходы специальных территориальных избирательных комиссий.

Расходы ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов составили 182,2 млн рублей.